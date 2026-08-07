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Жительница Приморья Анастасия рассказала о двух годах преследования бывшим мужем

Жительница Приморья Анастасия рассказала о двух годах преследования бывшим мужем

Жительница поселка Новороссия Приморского края Анастасия рассказала 360.ru, что после расставания бывший супруг, как она утверждает, неоднократно приезжал к ее дому, портил имущество, нападал на нее и угрожал.

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