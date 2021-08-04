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Открыт канал счастья: 4 знака зодиака затянет в верхние потоки экстаза в ближайшие дни

Открыт канал счастья: 4 знака зодиака затянет в верхние потоки экстаза в ближайшие дни

В августе 2021 года у части знаков зодиака откроется новый канал везения. По словам астрологов, нормализуются отношения с окружающими, в том числе в семье.

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