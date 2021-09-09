8 основных законов кармы

Позитив для оптимистов8 основных законов кармы Карма — это совокупность наших плохих и хороших действий, которые определяют нашу судьбу в этой и в последующих жизнях.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНадежда ВладыкаНе следует желать людям того, что не желаешь себе, и это правильно.NatalyВ погоне за счастьем человек всегда забывал о том, что мы в этом мире – всего лишь гости, что Вселенная существовала миллионы лет до нас, и будет существовать миллионы лет после, являясь устойчивым и самодостаточным организмом, защищенным от разрушения законами равновесия Вселенной, которые по-другому называются кармическими законами. 1. Закон осуществления Все есть мысль. Мысль первична и предшествует любой материализации. В жизни мы получаем то, что себе намыслили .2. Закон созвучности Как внизу, так и наверху. Малое равно великому. Что происходит с нами, то происходит и со Вселенной. И наоборот. Каждый человек является уникальной, незаменимой частью Вселенной и находится с ней в постоянной обратной связи. Именно поэтому, когда идет речь о гармонии со Вселенной, прежде всего, подразумевается гармония человека с самим собой.3. Закон слияния Подобное притягивает подобное и сливается с ним. Этот закон объясняет нам, почему в своей жизни мы притягиваем лишь те ситуации и тех людей, которые близки нам по внутренней сущности. Благодаря этому закону, на каждом этапе своей жизни мы имеем дело именно с теми людьми, чьи взгляды на мир и людские отношения тождественны нашим.4. Закон перемен Все есть движение. Перемены неотвратимы. Боязнь перемен ведет к застою. Застой подобен смерти.5. Закон ритма Всё вытекает и втекает; всё имеет свои приливы и отливы; все явления возникают и приходят в упадок.6. Закон дуальности Вселенная двойственна. Всякая вещь имеет свою противоположность, без которой не может существовать отдельно. Противоположности – части единого целого и различаются лишь уровнем проявления присущих им качеств.7. Закон маятника Всякая вещь стремится превратиться в свою противоположность, с тем большей скоростью, чем резче в ней проявлены присущие обеим противоположностям качества. Мера размаха вправо компенсируется мерой размаха влево.8. Закон причинности Во Вселенной существует причинно-следственная связь между явлениями. Все, что с нами происходит является неизбежным следствием, вытекающим из заложенной в прошлом причины. У Вселенной нет случайностей. Любой случай обозначает закономерности, еще не осознанные нами.9. Закон равновесия Единый закон Вселенной, объединяющий восемь основных законов. Лишь тогда, когда достигнуто равновесие, когда обретен тот центр, где движение достигает такой быстроты, что становится равным покою, могут быть синтезированы и завершены все аспекты единого закона.Борис ШумиловЧетыре типа кармы Итак, существует четыре типа кармы: Санчита-карма, Прарабдха-карма, Криямана-карма, Агама-карма. За этими сложными санскритскими названиями и скрывается вся глубина действия закона кармы. Рассмотрим по очереди все четыре типа кармы, описанной в ведантической литературе. Санчита-карма — это, собственно, вся карма, накопленная человеком. Совершая действие, человек создаёт кармический отпечаток в своём уме, создавая причину для того, чтобы аналогичное действие было совершено в отношении него самого. И санчита-карма — это сумма всех таких кармических отпечатков в уме, которые созданы прошлыми действиями. Здесь можно снова упомянуть пример того, что безнравственным людям всё сходит с рук, а хороших людей повсюду настигают стрелы страданий. Всё, что человек совершает, записывается в его уме, а от своего ума, как известно, сбежать невозможно. Поэтому за всё, что человек совершает, он понесёт воздаяние. Возникает, разумеется, вопрос: почему же безнравственные люди не получают наказание «здесь и сейчас», а праведники продолжают страдать? На этот вопрос даёт ответ следующий тип кармы.Борис ШумиловПрарабдха-карма — «созревшая» карма, для проявления которой в данный момент или в самое ближайшее время проявляются условия. Именно такое понятие, как прарабдха-карма, даёт понимание о том, почему воздаяние за те или иные поступки не сваливается на человека сиюминутно. Дело в том, что для проявления той или иной кармы необходимы соответствующие условия. К примеру, у человека есть карма быть съеденным акулой. Но как может эта карма проявится, если человек живёт за тысячи километров от ближайшего моря? Совершенно очевидно, что такая карма в данный момент проявиться не может. Потому что не «созрели» условия для её проявления. Можно привести ещё более простой пример, который будет более понятен. Допустим, у маленькой девочки есть карма неудачно выйти замуж. По понятным причинам эта карма не может проявиться прямо в данный момент. Но пройдут годы, у девочки естественным образом появится желание создать семью, и вот тут произойдёт это самое «созревание» семян кармы — из санчита-кармы кармический отпечаток перейдёт в раздел прарабдха-кармы. И девочка, пребывая в полной иллюзии, что встретила «того самого», создаст семью с человеком, который причинит ей страдания. Самое интересное, что, учитывая факт бесконечного множества прошлых воплощений, у каждой души или живатмы накоплена практически вся возможная карма. И с высокой долей вероятности можно сказать, что, к примеру, у каждого из нас есть карма выиграть в лотерею. Но как такая карма может проявиться, если человек, как в том анекдоте: «просит Бога о выигрыше, даже не купив билет»? Поэтому условия для проявления той или иной кармы создают предпосылки для её реализации. И, возвращаясь к вопросу о том, почему безнравственные люди не получают воздаяния сиюминутно, можно сказать, что их негативная карма ещё не «созрела», то есть не созданы условия для её проявления. Но важно понимать, что это — лишь вопрос времени. И любая карма рано или поздно проявится. Криямана-карма — это наши текущие действия. Есть хорошая пословица: «Сегодня мы там, куда нас привели наши вчерашние поступки. Завтра мы будем там, куда нас приведут наши сегодняшние поступки». Не следует воспринимать буквально слова «вчера», «сегодня» и «завтра». Речь о том, что мы сами создали своё настоящее и сами создаём своё будущее. Именно об этом и говорит такое понятие, как криямана-карма. То есть то, что мы делаем сегодня, создаёт наше будущее. Это и есть криямана-карма. Создавая кармические отпечатки своими действиями, мы создаём криямана-карму, которая сначала становится санчита-кармой, а затем, когда возникают благоприятные условия для проявления этой кармы, она становится прарабдха-кармой.Борис ШумиловЗдесь следует рассмотреть ещё один важный аспект. Бывает так, что человек, узнав о законе кармы, поверил в него или хотя бы предположил, что эта концепция не совсем уж бредовая. И вот он начинает совершать благие поступки. У всех разный запас терпения, но через какое-то время, не видя результатов своей благой деятельности, человек начинает сомневаться в том, что закон кармы существует. Совершая благие поступки сегодня, человек создаёт криямана-карму. Но стоит вспомнить: какими мыслями и мотивациями человек жил до того, как узнал о законе кармы? И важно понимать, что последствия всего, что он совершил ранее, он всё равно получит. Ошибочно полагать, что хорошие поступки нивелируют плохие. Закон кармы работает несколько иначе: человек получит воздаяние и за хорошие поступки и за плохие. Правда, стоит отметить, что если вектор развития человека направлен вверх, к эволюции, то негативная карма может проявляться более мягким способом. Но любая карма — всё равно будет проявлена. Можно привести такой пример: у человека есть карма порезать палец, но можно порезать его дома, нарезая хлеб, а можно порезать где-нибудь в океане, кишащем акулами, которые, как известно, издалека чувствуют вкус крови. Карма может проявиться одна и та же, но в разных условиях и последствия будут разными. Таким образом, прикладывая усилия сейчас, следует понимать, что семена кармы должны «созреть», прежде чем мы сможем получить кармическое воздаяние за свои поступки. И криямана-карма — это, так сказать, инвестиции в будущее. Так же, как в случае с банковским депозитом, отправляя деньги на счёт в банке, мы понимаем, что прибыль получим лишь спустя время. С криямана-кармой — тоже самое.Борис ШумиловАгама-карма — это, пожалуй, самый интересный из видов кармы. Есть одно известное правило: «О чём ты думаешь, тем ты и становишься». Это сказано почти что об агама-карме. Итак, агама-карма — это наши намерения. Это — карма будущего. Дело в том, что карма создаётся не только нашими действиями, но и мыслями. А если быть точнее, то карма создаётся действиями на уровне тела, речи и ума. И именно агама-карма — это один из инструментов (наряду с криямана-кармой), который, собственно, и позволяет изменить свою карму. К примеру, мы довели себя (своими прошлыми действиями) до очень плачевного положения, где у нас то и дело проявляется негативная карма. Устранить то, что проявляется в данный момент, мы уже не можем. Причины уже созданы — будут получены последствия. Можно ходить по церквям, гадалкам, удариться в практики магии, но, как первое, так второе и третье — абсолютно бесполезно, а скорее даже усугубит положение. Уже созданные кармические отпечатки, для проявления которых созданы условия, всё равно будут проявлены. Единственное, что мы можем сделать, это прямо сейчас начать создавать причины для проявления благой кармы, то есть совершать благие дела, ну, и, разумеется, не совершать плохих поступков, чтобы не создавать причины для страданий. Но это будет криямана-карма. А что делать в случае, если нет возможности совершать благие дела? Ну, во-первых, такая возможность всегда есть, а во-вторых, если речь идёт о чём-то глобальном, о каких-то проектах или идеях, требующих внушительных ресурсов, то следует понимать, что даже само намерение совершить благое дело — уже ведёт к накоплению благой кармы. К примеру, если вы желаете распространять знания о йоге и здравом образе жизни, но не имеете возможности это делать прямо сейчас, то даже само намерение это делать уже будет создавать карму на будущее. Тут важно понимать: себя не обманешь. И если ваше намерение — это просто мечта или какая-то фантазия, то вряд ли вы очень быстро получите результат. Но в случае если намерение действительно является для вас поставленной задачей, которую вы, во что бы то ни стало, желаете воплотить в жизнь, то вы будете удивлены, но все события вокруг вас начнут меняться именно в нужном направлении. И вскоре проявится возможность реализовать свою идею. Тут стоит отметить, что ваша идея должна быть альтруистичной, ну, или хотя бы наполовину альтруистичной. С эгоистичными целями такая методика вряд ли работает. А если и работает, то только за счёт вашей личной благой кармы. То есть в этом случае вы не создаёте себе благую карму, а, напротив, тратите её. Таким образом, агама-карма — это фактически методика изменения вектора своего развития за счёт благих намерений.Борис ШумиловКак работает закон кармы Итак, мы рассмотрели четыре типа кармы. Как это поможет нам на пути развития? Никак. Никак, если мы не будем прикладывать усилия. Теория без практики — это просто резонёрство — бесплодное и бессмысленное мудрствование. Даже если, зная обо всех четырёх типах кармы, мы будем просто плыть по течению, успокаивая себя тем, что «карма такая», ничего не изменится. Как же знание о четырёх типах кармы позволяет нам на эту самую карму влиять? Первые два типа — санчита-карма и прарабдха-карма — это то, что изменить мы уже не можем. Это то, с чем мы пришли в сегодняшний день. Можно посыпать голову пеплом, пинать себя за прошлые ошибки, но на проявление уже созданной кармы это едва ли повлияет. Понятное дело, что осознать прошлые ошибки и создать намерение больше так не поступать — это важно, но от того, что мы будем «клевать» себя за прошлое, накопленная карма никуда не денется. Что же мы можем изменить? Тут на помощь нам приходят два остальных типа кармы: криямана-карма и агама-карма. Именно совершая благие дела здесь и сейчас, а также создавая намерение совершать благие дела в будущем, мы можем изменить свою карму. Снова стоит заметить: не нивелировать уже накопленную, а создать причины для проявления благой кармы. И со временем, если мы совершаем благие дела и воздерживаемся от плохих поступков, мы начинаем замечать, что все страдания постепенно стихают и происходят всё реже и реже, а счастье и радость постепенно вливаются в нашу жизнь. Важно понимать: любая карма конечна! Какие бы злодеяния человек не совершил в прошлом, любой сосуд кармы рано или поздно будет исчерпан до дна. Если, разумеется, мы не создаём новые причины для страданий. Таким образом, криямана-карма — это наш завтрашний день, который мы своими усилиями создаём сегодня. А агама-карма — это наше намерение, которое формирует возможность завтра создать свой послезавтрашний день. И если резюмировать всё выше сказанное, благие поступки и благие намерения способны создать нам светлое будущее. И напоследок: знаете, почему «благими намерениями выстлана дорога в ад»? Нет, не потому, что не надо делать добро. А потому, что некоторые люди так и остаются мечтателями, которые в своих фантазиях спасают мир, но при этом остаются равнодушными к реальным страданиям окружающих людей. Именно поэтому такие мечтатели и выстилают себе дорогу в ад. Потому что благие намерения — должны приводить к действиям. Это и есть путь в светлое будущее.Борис ШумиловУ меня с приятелем день рождение в один день, разница в один год. Оба военные. Сидим обсуждаем красоты карелии, ловим друг друга что описываем одни и те же места, потом выясняем что первые жены, что у одного что у второго с одной деревни. Вот при этом и не поверь в гороскоп и карму.))Элина МорозоваБывают и совпадения.. Еще у некоторых бывают двойники..Александр ПавловЯ с будущей первой женой, как потом оказалось, некоторое время жил в одном подъезде, я на 6-ом, она на 7-ом этаже и ни разу не обратили друг на друга внимания, потом они переехали. Встретились через много лет, поженились, узнали что жили в одном доме совершенно случайно. Но совместная жизнь не удалась, хоть и прожили немало.Комментировать
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