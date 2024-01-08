Мэрия Челябинска потребовала наказать виновных в мусорном коллапсе

Полицейские, прокуратура и СК ищут тех, кто мешает сделать город чистым.В администрации Челябинска потребовали проверить и привлечь к ответственности Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — "Центр коммунального сервиса".
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