Дэвис: Запад «играет с огнем», готовясь разрешить Украине удары вглубь РФ

Страны Запада очень рискуют в связи с возможным разрешением Украине ударов вглубь территории России. Такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис на фоне заявления президента Владимира Путина о возможности прямого участия НАТО в конфликте.