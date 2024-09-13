Дэвис: Запад «играет с огнем», готовясь разрешить Украине удары вглубь РФ

Страны Запада очень рискуют в связи с возможным разрешением Украине ударов вглубь территории России. Такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис на фоне заявления президента Владимира Путина о возможности прямого участия НАТО в конфликте.
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