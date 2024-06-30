Американский рэпер Канье Уэст в Москве — теперь официально, сообщила продюсер Яна Рудковская.Приезд Канье Уэста, знаменитого рэпера-миллиардера из США, в Россию ждали многие фанаты, но он не торопился прилетать из-за океана.