После того, как президент МОК Томас Бах объявил о решении запретить ОКР считаться национальным олимпийским комитетом, появилось немало совершенно разнонаправленных комментариев, после которых ситуация не стала понятнее.
Такого в истории страны еще не было: ОКР отодвинули от олимпийского движения
Комментарии
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tsan tsan
Ещё больший стимул начать организацию нормальных, без всяких извращенцев, международных спортивных соревнований, Если уж всякие извращенцы вкупе с бахом "оккупировали" название "олимпиада", то пусть снова появится или спартакиада, или всемирные игры.
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21 час.
Житель Империи
Организация общественная а деньги получают государственные. Может перекрыть финансирование- они сами и распустятся. А получают они там ой как не мало!
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21 час.
Betahon
Неправильная формулировка вопроса! Это Россия отказалась участвовать в халявной коррупционной политизированной, далекой от спорта, организации! Естественно, параллельно надо разогнать Национальный олимпийский комитет и прекратить финансирование МОК. Страна в состоянии проводить самостоятельно и участвовать в других международных соревнованиях как у себя так и за рубежом под своим флагом и гимном! Кроме того, необходимость участия в WADA также отпадает. К примеру в СССР успешно проводились: Спартакиады, Кубки и Первенства страны и регионов, всесоюзные соревнования ведомственных команд(ЦСКА_Первенство вооруженных сил; Динамо-правоохранительные органы; Локомотив-Ж/Д; Буревестник-студенчество), первенства внутри всесоюзных федераций(волейбол, лыжи, гимнастика и т.д., разные турниры, связанные с именами знаменитых спортсменов-братьев Знаменских, Поддубного, Яшина..., юношеские всесоюзные соревнования "Кожаный мяч". К этому надо добавить городские и районные соревнования, организованные ЖЭКами и местными Советами(в ЖЭКах были штатные сотрудник и по спорту). Было бы желание и необходимое финансирование!
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19 час.
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