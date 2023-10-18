Десантники показали уничтожение группы пехоты ВСУ с помощью FPV-дрона

Военнослужащие воздушно-десантных войск (ВДВ) применили FPV-дроны на запорожском направлении в зоне специальной военной операции, чтобы уничтожить скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытиях, расположенных в лесопосадках.
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