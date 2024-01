Разработчик The Last of Us Part 2 не понимает негативной реакции в адрес ремастера The ...

Разработчик The Last of Us Part 2 не понимает негативной реакции в адрес ремастераThe Last of Us Part 2: Remastered – лучший способ поиграть в любимый сиквел от Naughty Dog, заявил геймдиректор Мэтью Галлант, который не понимает недоумения фанатов по поводу его анонса.