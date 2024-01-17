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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчик The Last of Us Part 2 не понимает негативной реакции в адрес ремастера The ...

Разработчик The Last of Us Part 2 не понимает негативной реакции в адрес ремастера The ...

Разработчик The Last of Us Part 2 не понимает негативной реакции в адрес ремастераThe Last of Us Part 2: Remastered – лучший способ поиграть в любимый сиквел от Naughty Dog, заявил геймдиректор Мэтью Галлант, который не понимает недоумения фанатов по поводу его анонса.

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