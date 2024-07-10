В Одессе на фоне тревоги прогремела серия взрывов

В Одессе прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. Украинский телеканал «Общественное» опубликовал информацию о взрывах на своем Telegram-канале, отметив, что взрыв прозвучал в Одессе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии