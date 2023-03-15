Модель из Киева заявила, что экс-хавбек «Динамо» Вербич встречается с трансгендером, и запретила видеть сына игроку сборной Словении

Бывшая девушка Беньямина Вербича заявила, что он встречается с трансгендером. Украинская модель Альвина Царенко объяснила, что не разрешает полузащитнику сборной Словении, в 2022 году перешедшему из киевского «Динамо» в «Панатинаикос», видеться с их общим сыном, потому что ей не нравится образ жизни Вербича.
Популярные статьи
- Ари: «В России есть много позитивных вещей. Это прекрасная страна для жизни»
- «СССР – это железный занавес. Купить джинсы было за счастье. А в Англии все свободно, люди приветливые». Канчельскис о переезде в 1991-м
- Адвокат Добровинский: «Слово «эскорт» не значит интим за деньги. Если Зарема проиграет суд, то это «звание» за ней закрепится»
Свежие комментарии