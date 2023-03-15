Модель из Киева заявила, что экс-хавбек «Динамо» Вербич встречается с трансгендером, и запретила видеть сына игроку сборной Словении

Бывшая девушка Беньямина Вербича заявила, что он встречается с трансгендером. Украинская модель Альвина Царенко объяснила, что не разрешает полузащитнику сборной Словении, в 2022 году перешедшему из киевского «Динамо» в «Панатинаикос», видеться с их общим сыном, потому что ей не нравится образ жизни Вербича.