Международный день образования отметят во всем мире 24 января

Международный день образования отпразднуют 24 января по всему миру. Данный день был учрежден Генассамблеей ООН в качестве напоминания о роли образования в обеспечении мира и развития в декабре 2018 года, а 24 января 2019 года праздник отмечался впервые.
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