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Парламентская газета

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Международный день образования отметят во всем мире 24 января

Международный день образования отметят во всем мире 24 января

Международный день образования отпразднуют 24 января по всему миру. Данный день был учрежден Генассамблеей ООН в качестве напоминания о роли образования в обеспечении мира и развития в декабре 2018 года, а 24 января 2019 года праздник отмечался впервые.

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