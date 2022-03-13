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Глава «Норникеля» Владимир Потанин считает, что конфискация объявивших об уходе из РФ предприятий «вернёт нас на сто лет назад, в 1917 год»

Глава «Норникеля» Владимир Потанин считает, что конфискация объявивших об уходе из РФ предприятий «вернёт нас на сто лет назад, в 1917 год»

Глава «Норникеля» Владимир Потанин считает, что конфискация объявивших об уходе из РФ предприятий «вернёт нас на сто лет назад, в 1917 год» По его мнению, многие компании приняли решение уйти под давлением со стороны общественного мнения на Западе.

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