Глава «Норникеля» Владимир Потанин считает, что конфискация объявивших об уходе из РФ предприятий «вернёт нас на сто лет назад, в 1917 год» По его мнению, многие компании приняли решение уйти под давлением со стороны общественного мнения на Западе.
Глава «Норникеля» Владимир Потанин считает, что конфискация объявивших об уходе из РФ предприятий «вернёт нас на сто лет назад, в 1917 год» По его мнению, многие компании приняли решение уйти под давлением со стороны общественного мнения на Западе.
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