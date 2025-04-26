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27 апреля: какой сегодня день

27 апреля: какой сегодня день

27 апреля отмечается День российского парламентаризма. В качестве даты празднования выбрано 27 апреля, поскольку в этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи – первый в истории страны демократический институт.

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