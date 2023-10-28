Мишустин выделил на гранты социально значимым МСП новых регионов 300 млн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин направил 300 миллионов рублей на грантовую поддержку малого и среднего бизнеса, занимающегося социально значимыми проектами в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.
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