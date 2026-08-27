Как благословить ребенка перед 1 сентября и кому молиться об его успехах

Советы доктора богословия Евгения Игнатенко, как благословить ребенка перед 1 сентября. Стоит ли вести первоклассника на молебен, кому молиться об успехах в учебе и почему церковный обряд не заменяет трудолюбие.
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