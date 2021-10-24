"Шпионы и киллеры": из задержанных в Турции чеченцев лепят суперменов

Мутная история с арестом в Турции подозрительных личностей с оружием и русскими паспортами, занимавшихся "политическим и военным шпионажем" и готовившихся к "убийствам иностранцев", о которой Царьград сообщил ещё 9 октября, получила продолжение.
Мутная история с арестом в Турции подозрительных личностей с оружием и русскими паспортами, занимавшихся "политическим и военным шпионажем" и готовившихся к "убийствам иностранцев", о которой Царьград сообщил ещё 9 октября, получила продолжение.
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