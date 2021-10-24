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"Шпионы и киллеры": из задержанных в Турции чеченцев лепят суперменов

"Шпионы и киллеры": из задержанных в Турции чеченцев лепят суперменов

Мутная история с арестом в Турции подозрительных личностей с оружием и русскими паспортами, занимавшихся "политическим и военным шпионажем" и готовившихся к "убийствам иностранцев", о которой Царьград сообщил ещё 9 октября, получила продолжение.

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Александр Иванов
Судя по размышлениям автора блога он тоже зарабатывает на жизнь другим способом!!
Valentina Fortuna
ot turka mozno ozidat vse tcto ugodno.
Людмила Анисина
Писать лучше коротко и чётко,а не лить воду,через которую не хочется плыть к сути.
Алексей Сафронов
...а где же, в этой жуткой истории, про РОССИЮ и знаменитый "новичёк", которым английская королева травит российских подданных?
Александр Евдокимов
Улугбек Петров и Мустафа Боширов - по любому! С Космобластерами!
Александр Евдокимов
Англичанка гадит ! Её почерк!
Andrey Korolkevic
А тот же Немцов не занимался торговлей оружием?
Andrey Korolkevic
...а как же без них...новичёк,Петров,Боширов...цеж марка...применяемая даже к землятресениям...
Алескендер Рамазанов
Правда,Карлов не вписывается в оптимизм очерка... Посол,между прочим!
вячеслав харченко
Быстрее всего, их бандитские чурбанские дела. Рулон Обоев и его команда.
Валерий Федосеев
Пиндосы пытаются вбить клин между Россией и Турцией, правда как-то неуклюже, да они там все деградировали с эге-геями.

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