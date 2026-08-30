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Культуромания

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В Усолье-Сибирском создают киноальманах об истории города

В Усолье-Сибирском создают киноальманах об истории города

В Усолье-Сибирском Иркутской области стартовала работа над созданием киноальманаха «Живой город. Усолье-Сибирское», который будет состоять из десяти документально-публицистических фильмов.

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