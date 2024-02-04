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Хуснуллин: «Семейную ипотеку» в России продлят

Программа «Семейная ипотека» будет продлена в РФ. Кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, чьи слова приводит ТАСС.

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