Хуснуллин: «Семейную ипотеку» в России продлят

Программа «Семейная ипотека» будет продлена в РФ. Кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, чьи слова приводит ТАСС.