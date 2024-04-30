В Архангельской области ожидается потепление до +14 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, в регионе пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, на северо-востоке — преимущественно без осадковСогласно прогнозу Северного УГМС, в регионе пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, на северо-востоке — преимущественно без осадковСиноптики обещают ветер восточной четверти, в западной половине области западной четверти 5-10 метров в секунду.