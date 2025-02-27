Трамп: Пятая статья НАТО не понадобится для отправки войск на Украину

Президент США Дональд Трамп на встрече с британским премьером Киром Стармером выразил поддержку пятой статье НАТО, касающейся коллективной безопасности, но считает, что необходимость её применения на украинском направлении отсутствует.
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