Science Advances: облако из 20 тысяч атомов проверило принцип Эйнштейна

Физики впервые получили прямое экспериментальное подтверждение того, что квантовые объекты подчиняются принципу эквивалентности Эйнштейна — краеугольному камню теории гравитации.
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