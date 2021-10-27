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Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю. Будет триллион?

Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю. Будет триллион?

Журнал Forbes, составляющий рейтинги самых богатых людей на протяжении уже более сотни лет, сегодня сообщил о новом историческом максимуме – Илон Маск с состоянием в 271,3 миллиарда долларов стал богатейшим человеком за всю историю наблюдений.

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