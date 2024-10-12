Ты помнишь, как всё начиналось? Путин и все, все, все (начало, в августе 99)

АЯ

Анатолий Якушев

А откуда они там взялись? Мы же сами их туда и выбрали. Тогда, может быть не в них дело а в нас? Или, как сказал Иван Крылов: "Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" Это во-первых. А во-вторых не у всех там туши. Есть и стройненькие. 😜 Да и мозги у многих варят не плохо.