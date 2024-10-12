Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ты помнишь, как всё начиналось? Путин и все, все, все (начало, в августе 99)

Ты помнишь, как всё начиналось? Путин и все, все, все (начало, в августе 99)

Все некогда было выложить данную заметку, работу работать надо, но как бы и лишний повод (день рождения Путина, прошел уже правда).

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Комментарии
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Геннадий Шалавеюс
очень классная статья, но дебилы от власти её не поймут! размер ума не соответствует весу их тел, посмотрите на туши депутатов нашей госдуры и примите правильное решение- разогнать это скопище дармоедов на теле РОССИИ!
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1 д.
АЯ
Анатолий Якушев
А откуда они там взялись? Мы же сами их туда и выбрали. Тогда, может быть не в них дело а в нас? Или, как сказал Иван Крылов: &quot;Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?&quot; Это во-первых. А во-вторых не у всех там туши. Есть и стройненькие. 😜 Да и мозги у многих варят не плохо.
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1 д.
Людмила Фирстова
Вы правы, там всё таки большинство компетентных депутатов, есть исключения, но они везде есть, это неизбежно, по статистике определенный процент не блещет умом
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1 д.

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