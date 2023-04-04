Что известно о деле Дарьи Треповой, которую обвиняют в убийстве военкора Татарского?

Дарью Трепову подозревают в смерти военкора Владлена Татарского, погибшего при взрыве кафе в Санкт-Петербурге Накануне 3 апреля в Санкт-Петербурге задержали Дарью Трепову, подозреваемую в гибели военного корреспондента, блогера Владлена Татарского.