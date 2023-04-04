Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Самокат хорош для деревни. В городе не нуженМэр города сфотог...
  • Александр Р
    Похоже хозяева этого Барнаульского СМИ живут где-то недалеко от КуеваПодростка, устрои...
  • Светлана Саурина
    Да, тоже возмущена. Зачем эти уловки. Зачем обманывать?Подростка, устрои...

Что известно о деле Дарьи Треповой, которую обвиняют в убийстве военкора Татарского?

Что известно о деле Дарьи Треповой, которую обвиняют в убийстве военкора Татарского?

Дарью Трепову подозревают в смерти военкора Владлена Татарского, погибшего при взрыве кафе в Санкт-Петербурге Накануне 3 апреля в Санкт-Петербурге задержали Дарью Трепову, подозреваемую в гибели военного корреспондента, блогера Владлена Татарского.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх