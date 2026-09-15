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В Госдуме отреагировали на указ Трампа о запрете ударов по энергетике Украины

В Госдуме отреагировали на указ Трампа о запрете ударов по энергетике Украины

Вопросы применения силы и защиты критической инфраструктуры относятся к суверенным решениям государства Только Верховный главнокомандующий России Владимир Путин имеет право издать приказ о запрете на удары по украинской энергетической инфраструктуре, заявил депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник в интервью "Абзацу".

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