Ветераны ВОВ и СВО примут участие в подготовке волонтеров ко Дню победы

МОСКВА, 22 февраля, ФедералПресс. Для сопровождения мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне, планируется подготовить около 200 тысяч волонтеров по всей России, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.