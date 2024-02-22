ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Ветераны ВОВ и СВО примут участие в подготовке волонтеров ко Дню победы

Ветераны ВОВ и СВО примут участие в подготовке волонтеров ко Дню победы

МОСКВА, 22 февраля, ФедералПресс. Для сопровождения мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне, планируется подготовить около 200 тысяч волонтеров по всей России, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору