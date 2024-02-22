Ветераны ВОВ и СВО примут участие в подготовке волонтеров ко Дню победы

МОСКВА, 22 февраля, ФедералПресс. Для сопровождения мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне, планируется подготовить около 200 тысяч волонтеров по всей России, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.
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