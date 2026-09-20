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Режиссёр «Д’Артаньяна» сбежал от 17-летней Надиры — но жена настояла, и та стала его последней любовью

Режиссёр «Д’Артаньяна» сбежал от 17-летней Надиры — но жена настояла, и та стала его последней любовью

Надира Мирзаева почти не показывается на людях. Живёт в Москве, интервью даёт редко, в ток-шоу не ходит, скандалы не комментирует.

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