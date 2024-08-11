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Калужские новости

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На калужской трассе «Газель» с людьми вылетела в кювет

На калужской трассе «Газель» с людьми вылетела в кювет

В пять часов утра 11 августа на 27-м километре трассы Р-92 (Калуга - Перемышль - Белев - Орел), в Перемышльском районе, произошло ДТПВ пять часов утра 11 августа на 27-м километре трассы Р-92 (Калуга - Перемышль - Белев - Орел), в Перемышльском районе, произошло ДТП.

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