На калужской трассе «Газель» с людьми вылетела в кювет

В пять часов утра 11 августа на 27-м километре трассы Р-92 (Калуга - Перемышль - Белев - Орел), в Перемышльском районе, произошло ДТПВ пять часов утра 11 августа на 27-м километре трассы Р-92 (Калуга - Перемышль - Белев - Орел), в Перемышльском районе, произошло ДТП.