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День памяти преподобного Никона Радонежского отмечают православные верующие 30 ноября 2023 года

День памяти преподобного Никона Радонежского отмечают православные верующие 30 ноября 2023 года

День памяти преподобного Никона Радонежского отмечают православные верующие 30 ноября 2023 года Наталия КозинченкоРусские православные в четверг, 30 ноября 2023 года почитают память преподобного игумена Никона Радонежского.

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