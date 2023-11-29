День памяти преподобного Никона Радонежского отмечают православные верующие 30 ноября 2023 года Наталия КозинченкоРусские православные в четверг, 30 ноября 2023 года почитают память преподобного игумена Никона Радонежского.
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