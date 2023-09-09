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Петербуржцы продолжают попадать в больницы с отравлением продукцией из «Самоката»: зафиксирован 41 случай

Петербуржцы продолжают попадать в больницы с отравлением продукцией из «Самоката»: зафиксирован 41 случай

Жители Санкт-Петербурга, отравившиеся после употребления кулинарной продукцией, заказанной посредством сервиса «Самокат», продолжают поступать в больницу имени С.

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