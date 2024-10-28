В России началась шестидневная рабочая неделя

Суббота, 2 ноября, будет рабочей. На этой неделе россиянам придется работать шесть дней. Как следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ, трудится надо будет с 28 октября по 2 ноября.
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