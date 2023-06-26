Алиби Идрис о бое Сагын – Жубаныш: «Багдат, как минимум 3 раунда забрал»

Экс-чемпион NAIZA Алиби Идрис поделился своим мнением о бое Казбека Сагына и Багдата Жубаныша: Алиби Идрис: «Я разбираюсь в ММА, Багдат, как минимум, 3 раунда забрал.
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