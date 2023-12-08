Салтыкова и Кай Метов обвинили в обмане организаторов концерта в Новосибирске

Сообщения о мероприятии, запланированном на 8 декабря в новосибирском Экспоцентре, указывали на участие таких артистов, как Кай Метов, Рома Жуков, Богдан Титомир, Ирина Салтыкова, Наталья Гулькина и другие.
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