Александр Дугин. Переоткрыть Россию

Валерий Евстафьев

На мой взгляд, формула российского национального интереса: единая мораль - взаимопонимание - взаимоуважение - взаимопомощь - взаимодействие личностей, общества и государства в любых сочетаниях, всех со всеми. Основа и условие российского национального интереса - единая духовная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль: наше общее и буквальное понимание добра, зла и справедливости на основании духовного, социального и исторического опыта Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации - единая духовная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль, которая, например: - единая - продукт согласия всего российского народа, документ прямого действия, предполагаемая основная часть Конституции РФ, основа российского светского общества; - духовная: не убивай, не вреди, не ври, не кради, не завидуй; поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой; уважай старших, помогай нуждающимся, живи своим трудом, будь милосердным - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду; - социальная: человек человеку друг, товарищ и брат; от каждого по способностям, каждому по труду; кто не работает, тот не ест; один за всех и все за одного; не ставь свою мораль выше общественной - не предавай; не считай себя единственно правым - истина не содержит ничего личного и принадлежит всем; служи истине, а не собственной гордыне; сам погибай, а товарища выручай; не бросай своих; нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих; - патриотическая: наша Родина - это братская семья друзей и товарищей, объединенных русским языком, общей моралью, историей, культурой и территорией - она наша Любовь, забота и защита; ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка не отдадим никому; коллективный моральный суверенитет - путь к спасению чести (души) личности, общества и государства; не только любовь к ближнему, и дальнему, кто разделяет наши ценности; не только любовь к Родине, к её природе, масштабам и красоте; не только приятие истории Отечества, как истории собственной души, но и продолжение дела отцов и дедов во веки веков; - основополагающая: в России справедливо только моральное, соответствующее единой морали; любая личная, общественная и государственная деятельность должна соответствовать этой единой морали; никому не позволено разворачивать единую мораль к своей личной выгоде. Тот, кто считает справедливым только выгодное для себя, любыми средствами и за чужой счёт - враг.