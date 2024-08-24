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"Русские офигели, мы офигели, американцы офигели": Офицер ВСУ назвал истинную цель вторжения в Курскую область

"Русские офигели, мы офигели, американцы офигели": Офицер ВСУ назвал истинную цель вторжения в Курскую область

Фото: коллаж Царьграда. Офицер ВСУ Дмитрий Глущенко заявил, что военные не понимают стратегической цели вторжения в Курскую область.

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Комментарии
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ЗК
Зоя Келешиди
Очень странный опросник, ничего что они уже на наших территориях, сегодня уже в Воронежской области ЧС, людей эвакуируют, пора давно пора командующим Армии подумать своим ли они делом занимаются???
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8 час.
игорь юрченков
Пора уже стереть с лица Земли этот хохлостан
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8 час.
АК
Александр Кутуев
Зеленский прекрасно понимает, что это нападение в конечном итоге будет проиграно, будет много жертв. Но, зато потом можно сказать своим американским и европейским покровителям - посмотрите как мы можем, просто нам нужно много оружия, а еще лучше, если НАТО начнет войну против России, тогда мы точно победим. Это агония и ему плевать на колоссальные жертвы, он-то всегда может смотаться в Европу. Денег наворовал много, на всю жизнь хватит, еще и правнукам останется.
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6 час.

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