"Русские офигели, мы офигели, американцы офигели": Офицер ВСУ назвал истинную цель вторжения в Курскую область

Очень странный опросник, ничего что они уже на наших территориях, сегодня уже в Воронежской области ЧС, людей эвакуируют, пора давно пора командующим Армии подумать своим ли они делом занимаются???

АК

Александр Кутуев

Зеленский прекрасно понимает, что это нападение в конечном итоге будет проиграно, будет много жертв. Но, зато потом можно сказать своим американским и европейским покровителям - посмотрите как мы можем, просто нам нужно много оружия, а еще лучше, если НАТО начнет войну против России, тогда мы точно победим. Это агония и ему плевать на колоссальные жертвы, он-то всегда может смотаться в Европу. Денег наворовал много, на всю жизнь хватит, еще и правнукам останется.