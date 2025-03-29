Маск встретится с главой ЦРУ Рэтклиффом для обсуждения улучшения работы

Американский предприниматель Илон Маск, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE), встретится с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом для обсуждения улучшения работы американского правительства.
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