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«МЮ» впервые за 44 года пропустил 3+ голов в 3 матчах подряд

«МЮ» впервые за 44 года пропустил 3+ голов в 3 матчах подряд

Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (3:4) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а до этого уступил «Брайтону» (1:3) и «Арсеналу» (1:3) в АПЛ.

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