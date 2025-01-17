Члены ЕС разрабатывают запасные меры для защиты санкций блока против России

Официальные лица ЕС разрабатывают запасные меры, включая использование закона 81-летней давности с участием бельгийской короны, для защиты санкций блока против России после того, как Венгрия пригрозила наложить вето на их продление, пишет Financial Times.
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