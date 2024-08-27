Услуга «Мобильный избиратель» будет доступна в МФЦ до 2 сентября

Подать документы можно в окне или электронно в секторах пользовательского сопровождения Услуга «Мобильный избиратель» будет доступна в 61 МФЦ Петербурга до 2 сентября включительно, сообщается в телеграм-канале СПб ГКУ «МФЦ».
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