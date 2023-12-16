Бывший офицер разведки армии США предрёк распад Украины как национального государства

На Западе усиливается скептическая риторика по поводу не только перспектив российско-украинского конфликта, в котором ВСУ очевидно окончательно утратили все возможности реванша, но и существования бывшей советской республики в виде суверенной страны в целом.
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