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Бывший офицер разведки армии США предрёк распад Украины как национального государства

Бывший офицер разведки армии США предрёк распад Украины как национального государства

На Западе усиливается скептическая риторика по поводу не только перспектив российско-украинского конфликта, в котором ВСУ очевидно окончательно утратили все возможности реванша, но и существования бывшей советской республики в виде суверенной страны в целом.

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