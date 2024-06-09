«За Моздок ответите»: эксперты оценили налет дронов ВСУ на военный аэродром

Сегодня 595 прочитали Беспилотный удар по стратегическому объекту обозначил ряд проблем Украинские дроны впервые долетели до Северного Кавказа: в зоне поражения оказался 7 июня военный аэродром под Моздоком.
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