Распаковка RTX 5090 FE демонстрирует экологичную упаковку

Эмбарго на продажу RTX 5090 Founders Edition официально снято. Судя по всему, в этот раз Nvidia собирается сделать свои модели FE экологически чистыми, хотя AIB, скорее всего, будут придерживаться более распространенного и индивидуального дизайна.
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