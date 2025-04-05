БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не стоит обольщаться: Трамп не вытащит

Не стоит обольщаться: Трамп не вытащит

Знаете, беседовал с нашим пишущим читателем Сергеем из Сибири, был просто поражен настроем. Всё, процесс пошел, полгода — и Украине каюк! Вместе с США доломаем, что осталось, и начнем восстанавливать всё подряд, от разрушенного на той части Украины, которая отойдет к нам, и до отношений со всем миром.

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