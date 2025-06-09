Спортивные семьи из Бескудникова могут принять участие во Всероссийском конкурсе

Жители Бескудниковского района могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». «Для участия в конкурсе соберите команду от четырех человек трех поколений, где обязательно будет ребенок от 5 до 17 лет; Зарегистрируйтесь, заполните анкету, а дальше: делайте вместе добрые дела, занимайтесь спортом, узнавайте историю своей семьи и создавайте поводы для семейной гордости.