Спустя почти три века в Сокурах реставрируют сруб Асан-Елгинской мечети

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Работы по реставрации деревянной мечети «Асан-Елга» – памятника регионального значения ведутся на промышленной площадке села Сокуры Лаишевского района Татарстана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии