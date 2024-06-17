Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о помолвке

Игнатов сделал предложение фигуристке Трусовой.фото: vk.com/ruskating/ Денис Гладков--> Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова приняла предложение руки и сердца от серебряного призёра чемпионата России Макара Игнатова.
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