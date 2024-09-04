Депутат МГД Святенко организовала для жителей Марьино встречу с писателем Олегом Роем

Олег Рой ответил на многочисленные вопросы гостей встречи Известный писатель, автор и генеральный продюсер Вселенной «Русские супергерои» Олег Рой провел творческую встречу с жителями Марьино по приглашению депутата Мосгордумы, сенатора Инны Святенко.
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