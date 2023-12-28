Нейросеть от OPPO появится на смартфонах уже в следующем месяце Год 2024 обещает...

Нейросеть от OPPO появится на смартфонах уже в следующем месяцеГод 2024 обещает стать периодом, когда генеративный искусственный интеллект оставит свой отпечаток на мобильных устройствах, и приятно отметить, что каждая компания в индустрии смартфонов стремится предоставить свою форму функциональности искусственного интеллекта.