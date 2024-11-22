Из наших денег Фонда медстраха финансируют частную медицину. За кого мы платим?

Частная – это значит НЕ общая, НЕ в интересах общества, а для своего заработка. Я очень удивился, когда узнал, что частную медицину подкармливают из наших с вами денег - из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), деньги в который идут из бюджета страны, бюджета регионов и наших карманов (отчисления с каждой зарплаты).
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